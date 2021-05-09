Помер очільник кафедри україністики в Загребському університеті

Деталі

“Цей науковець і дипломат упродовж кількох десятиліть сприяв розвиткові культурних відносин між народами України й колишньої Югославії”, — пише видання.

Про причини смерті не повідомляється.

Довідково

Зазначається, що Євген (Євгеній) Пащенко народився 1950 року у Воркуті в Росії, де його батьки були на засланні. Дипломи зі славістики здобув в університетах у Києві й Белграді. Доктором наук став 1996 року, захистивши дисертацію “Українсько-сербські літературні й культурні зв’язки доби бароко XVII–XVIII століть: контакти, типологія, стилістика”.

Кілька років перебував на дипломатичній роботі в посольстві України в Хорватії. В той час він оприлюднив кілька книжок про Україну. Був автором понад 80 монографій і студій, також ініціатором серії “Ucrainiana croatica”, редактором низки книжок про українсько-хорватські звʼязки упродовж століть.

“Співробітники, друзі й студенти поважали Євгенія Пащенка як щирого українського патріота, невтомного працівника на культурній ниві, як українця з європейською душею”, — повідомили у виданні.

Нагадаємо

У березні на 89-му році життя помер український мовознавець, літературознавець, перекладач, громадський діяч Іван Ющук.