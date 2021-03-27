Помер український мовознавець Іван Ющук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На 89-му році життя помер український мовознавець, літературознавець, перекладач, громадський діяч Іван Ющук. Про це у Facebook написав його онук Михайло Кублій, передає УНН.
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“Сьогодні зранку не стало нашого діда. Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову і українську Державу. Завжди пам'ятатимемо”, - написав він.
Деталі
Ющук є автором 20 новаторських підручників з української мови для середніх та вищих шкіл. Дослідник Голодомору-геноциду українців 1932—1933 років.
Професор (1992), завідувач кафедри слов'янської філології і загального мовознавства Київського міжнародного університету, Заслужений діяч науки і техніки України (з 1993), відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України, член Центрального правління та Головної ради Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, лауреат Всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка, Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка (2014) та премії імені Дмитра Нитченка (2016).
Іван Пилипович перекладав твори сербських, хорватських, словенських, лужицьких письменників, зокрема: Б. Чопича, Іво Андрича, М. Матошеця, Івана Цанкара, Радоє Домановича, Стевана Сремаца, М. Божича, Меша Селімовича, Ф. Бевна, Е. Коша та ін.
Що було раніше
14 жовтня 2020 року помер видатний український мовознавець і викладач Олександр Пономарів.