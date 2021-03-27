Умер украинский языковед Иван Ющук
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. На 89-м году жизни скончался украинский языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель Иван Ющук. Об этом в Facebook написал его внук Михаил Кублий, передает УНН.
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“Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинское Государство. Всегда помнить”, — написал он.
Детали
Ющук является автором 20 новаторских учебников по украинскому языку для средних и высших школ. Исследователь Голодомора-геноцида украинцев 1932-1933 годов.
Профессор (1992), заведующий кафедрой славянской филологии и общего языкознания Киевского международного университета, Заслуженный деятель науки и техники Украины (с 1993), отличник образования Украины, член Национального союза писателей Украины, член Центрального правления и Центрального совета Всеукраинского общества “Просвита” имени Тараса Шевченко, лауреат Всеукраинской премии имени Бориса Гринченко, Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко (2014) и премии имени Дмитрия Нитченко (2016).
Иван Филиппович переводил произведения сербских, хорватских, словенских, лужицких писателей, в частности Б. Чопича, Иво Андрича, М. Матошеця, Ивана Цанкара, Радое Домановича, Стевана Сремаца, М. Божича, Меша Селимовича, Ф. Бевна, Э. Коша и др.
Что было раньше
14 октября 2020 года умер выдающийся украинский языковед и преподаватель Александр Пономарив.