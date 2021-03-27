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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36589 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 53039 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105601 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141510 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193931 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192644 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 278332 просмотра

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Умер украинский языковед Иван Ющук

Умер украинский языковед Иван Ющук

Киев  •  УНН

 • 23052 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На 89-м году жизни скончался украинский языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель Иван Ющук. Об этом в Facebook написал его внук Михаил Кублий, передает УНН.

Цитата

“Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинское Государство. Всегда помнить”, — написал он.

Детали

Ющук является автором 20 новаторских учебников по украинскому языку для средних и высших школ. Исследователь Голодомора-геноцида украинцев 1932-1933 годов.

Профессор (1992), заведующий кафедрой славянской филологии и общего языкознания Киевского международного университета, Заслуженный деятель науки и техники Украины (с 1993), отличник образования Украины, член Национального союза писателей Украины, член Центрального правления и Центрального совета Всеукраинского общества “Просвита” имени Тараса Шевченко, лауреат Всеукраинской премии имени Бориса Гринченко, Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко (2014) и премии имени Дмитрия Нитченко (2016).

Иван Филиппович переводил произведения сербских, хорватских, словенских, лужицких писателей, в частности Б. Чопича, Иво Андрича, М. Матошеця, Ивана Цанкара, Радое Домановича, Стевана Сремаца, М. Божича, Меша Селимовича, Ф. Бевна, Э. Коша и др.

Что было раньше

14 октября 2020 года умер выдающийся украинский языковед и преподаватель Александр Пономарив.

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