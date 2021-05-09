Умер глава кафедры украинистики в Загребском университете
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В столице Хорватии Загребе умер Евгений Пащенко, председатель кафедры украинистики философского факультета Загребского университета. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
“Этот ученый и дипломат на протяжении нескольких десятилетий способствовал развитию культурных отношений между народами Украины и бывшей Югославии”, — пишет издание.
О причинах смерти не сообщается.
Справка
Отмечается, что Евген (Евгений) Пащенко родился в 1950 году в Воркуте в России, где его родители были в ссылке. Дипломы по славистике получил в университетах в Киеве и Белграде. Доктором наук стал в 1996 году, защитив диссертацию “Украинско-сербские литературные и культурные связи эпохи барокко XVII-XVIII веков: контакты, типология, стилистика”.
Несколько лет находился на дипломатической работе в посольстве Украины в Хорватии. В то время он обнародовал несколько книг об Украине. Был автором более 80 монографий и исследований, а также инициатором серии “Ucrainiana croatica”, редактором ряда книг о украинском-хорватских связях на протяжении столетий.
“Сотрудники, друзья и студенты уважали Евгения Пащенко как украинского патриота, неутомимого работника на культурной ниве, как украинца с европейской душой”, — сообщили в издании.
Напомним
В марте на 89-м году жизни скончался украинский языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель Иван Ющук.