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Умер глава кафедры украинистики в Загребском университете

Умер глава кафедры украинистики в Загребском университете

Киев  •  УНН

 • 16683 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В столице Хорватии Загребе умер Евгений Пащенко, председатель кафедры украинистики философского факультета Загребского университета. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

“Этот ученый и дипломат на протяжении нескольких десятилетий способствовал развитию культурных отношений между народами Украины и бывшей Югославии”, — пишет издание.

О причинах смерти не сообщается.

Справка

Отмечается, что Евген (Евгений) Пащенко родился в 1950 году в Воркуте в России, где его родители были в ссылке. Дипломы по славистике получил в университетах в Киеве и Белграде. Доктором наук стал в 1996 году, защитив диссертацию “Украинско-сербские литературные и культурные связи эпохи барокко XVII-XVIII веков: контакты, типология, стилистика”.

Несколько лет находился на дипломатической работе в посольстве Украины в Хорватии. В то время он обнародовал несколько книг об Украине. Был автором более 80 монографий и исследований, а также инициатором серии “Ucrainiana croatica”, редактором ряда книг о украинском-хорватских связях на протяжении столетий.

“Сотрудники, друзья и студенты уважали Евгения Пащенко как украинского патриота, неутомимого работника на культурной ниве, как украинца с европейской душой”, — сообщили в издании.

Напомним

В марте на 89-м году жизни скончался украинский языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель Иван Ющук.

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