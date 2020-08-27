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Помер найстарший хокеїст світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Найстарший хокеїст світу, учасник Книг рекордів Гіннесса Марк Грегорі Сертич помер у 99-річному віці, повідомляє УНН з посиланням на Twitter USA Today.

Помер найстарший хокеїст світу

У віці 99 років від наслідків інсульту пішов з життя Грегорі Сертич, який був внесений до Книги рекордів Гіннесса і відсвяткував свій 99-й день народження в липні. Минулого тижня він переніс інсульт і помер у себе вдома в штаті Міннесота (США).

Вікове досягнення Марка Грегорі Сертича офіційно зафіксовано в Книзі рекордів Гіннесса. У хокей американець грав з 11 річного віку. Крім того, він пройшов Другу світову війну. Після повернення з війни він деякий час був главою місцевої асоціації аматорського хокею. Повернутися на лід в якості гравця йому вдалося тільки після виходу на пенсію у віці 60 років.

Нагадаємо, що “Донбас” та “Кременчук” виграли стартові поєдинки товариського турніру.

Українські Національні Новини

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