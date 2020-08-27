Умер старейший хоккеист мира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Старший хоккеист мира, участник книг рекордов Гиннесса Марк Грегори Сертич умер в 99-летнем возрасте, сообщает УНН со ссылкой на Twitter USA Today.
В возрасте 99 лет от последствий инсульта ушел из жизни Грегори Сертич, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса и отпраздновал свой 99-й день рождения в июле. На прошлой неделе он перенес инсульт и умер у себя дома в штате Миннесота (США).
Возрастное достижения Марка Грегори Сертича официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. В хоккей американец играл с 11 летнего возраста. Кроме того, он прошел Вторую мировую войну. После возвращения с войны он некоторое время был главой местной ассоциации любительского хоккея. Вернуться на лед в качестве игрока ему удалось только после выхода на пенсию в возрасте 60 лет.
Напомним, что “Донбасс” и “Кременчуг” выиграли стартовые поединки товарищеского турнира.