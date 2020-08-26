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ХК "Донбас" здобув виграш на початку передсезонного турніру

Київ • УНН

 • 13090 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Дружківці стартував дев’ятий розіграш традиційного передсезонного турніру Відкритого Кубка Донбасу-2020, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.

ХК "Донбас" здобув виграш на початку передсезонного турніру

В рамках матчу турніру зійшлися майбутні півфінальні суперники плей-офф чемпіонату УХЛ “Донбас” і “Дніпро” — перемога донеччан з рахунком 5:2.

Перший період матчу команди розпочали обережно, придивляючись один до одного. Однак, вже з другої половини стартової двадцятихвилинки хокеїсти стали більш активно створювати моменти біля воріт супротивника, але в цих ситуаціях виручала відмінна гра воротарів. Незважаючи, на обоюдогострі атаки рахунок першими все ж відкрили господарі турніру — першу шайбу донеччан на домашньому турнірі закинув новачок клубу Віктор Туркін.

При всіх спробах “Дніпра” відігратися і декількох стовідсоткових моментах біля воріт Іллі Андрюхова, “Донбас” не тільки не дозволив “щукам” зрівняти рахунок, а й, завдяки точному кидку Дмитра Ігнатенка, збільшив свою перевагу до двох шайб.

Відрити для себе рахунок “щуки” змогли тільки на екваторі поєдинку, коли спочатку новачок команди Євген Гасніков з передачі Олександра Каракулька прошив Іллю Андрюхова. А за 4 секунди до кінця другого періоду ще один новачок херсонців Денис Макаров зрівняв цифри на табло, і змусив клуби починати все спочатку.

У третьому періоді донеччани вирішили взяти рахунок під свій контроль і впевнено пішли в атаку. Такі дії вилилися в дві закинуті шайби від Олексія Кожевнікова і Микити Буценка, які вивели “Донбас” вперед. Під кінець матчу атмосфера льоду остаточно загострилася і гравці порадували уболівальників кількома яскравими бійками.
Фінальну крапку в матчі поставив Микола Казаковцев, який в п’ятий раз прошив Олега Петрова за дві хвилини до кінця періоду і, встановивши остаточний рахунок на табло.

Варто зазначити, що в іншому матчі турніру “Кременчук” обіграв “Білий Барс” з рахунком 5:3.

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