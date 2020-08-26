ХК "Донбасс" одержал выигрыш в начале предсезонного турнира

В рамках матча турнира сошлись будущие полуфинальные соперники плей-офф чемпионата УХЛ “Донбасс” и “Днепр” — победа дончан со счетом 5:2.

Первый период матча команды начали осторожно, присматриваясь друг к другу. Однако уже со второй половины стартовой двадцатиминутки хоккеисты стали более активно создавать моменты у ворот противника, но в этих ситуациях выручала отличная игра вратарей. Несмотря на обоюдоострые атаки счет первыми все же открыли хозяева турнира — первую шайбу дончан на домашнем турнире забросил новичок клуба Виктор Туркин.

При всех попытках “Днепра” отыграться и нескольких стопроцентных моментах у ворот Ильи Андрюхова, “Донбасс” не только не позволил “щукам” сравнять счет, но и, благодаря точному броску Дмитрия Игнатенко, увеличил свое преимущество до двух шайб.

Отрыть для себя счет “щуки” смогли только на экваторе поединка, когда сначала новичок команды Евгений Гасников с передачи Александра Каракульки прошил Илью Андрюхова. А за 4 секунды до конца второго периода еще один новичок херсонцев Денис Макаров сравнял цифры на табло, и заставил клубы начинать все сначала.

В третьем периоде дончане решили взять счет под свой контроль и уверенно пошли в атаку. Такие действия вылились в две заброшенные шайбы от Алексея Кожевникова и Никиты Буценко, которые вывели “Донбасс” вперед. Под конец матча атмосфера льда окончательно обострилась и игроки порадовали болельщиков несколькими яркими драками.

Финальную точку в матче поставил Николай Казаковцева, который в пятый раз прошил Олега Петрова за две минуты до конца периода и, установив окончательный счет на табло.

Стоит отметить, что в другом матче турнира “Кременчук” обыграл “Белый Барс” со счетом 5:3.