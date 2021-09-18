Помер колишній президент Алжиру Бутефліка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Колишній президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка помер у віці 84 років, заявило президентство в п'ятницю, більш ніж через два роки після того, як він пішов у відставку під тиском масових протестів та армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Бутефліка, ветеран війни Алжиру за незалежність, керував північноафриканською країною протягом двох десятиліть до своєї відставки у квітні 2019 року після вуличних демонстрацій, які відхилили його план претендувати на п'ятий термін.
Його рідко бачили на публіці до від'їзду після інсульту 2013 року.
Після відставки Бутефліки, намагаючись припинити протести з вимогою політичних та економічних реформ, влада розпочала безпрецедентні розслідування корупції, що призвело до ув’язнення кількох вищих чиновників, включаючи могутнього брата і радника Бутефліка Саїда.
Саїд був ув’язнений на 15 років за звинуваченнями, включаючи змову проти держави.
Нагадаємо
На 82-му році життя помер колишній президент Португалії Жорже Сампайо.