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Умер бывший президент Алжира Бутефлика

Умер бывший президент Алжира Бутефлика

Киев  •  УНН

 • 28264 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, заявил президентство в пятницу, более чем через два года после того, как он ушел в отставку под давлением массовых протестов и армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Бутефлика, ветеран войны Алжира за независимость, руководил североафриканской страной в течение двух десятилетий до своей отставки в апреле 2019 после уличных демонстраций, отклонили его план претендовать на пятый срок.

Его редко видели на публике до отъезда после инсульта 2013 года.

После отставки Бутефлики, пытаясь прекратить протесты с требованием политических и экономических реформ, власть начала беспрецедентные расследования коррупции, что привело к заключению нескольких высших чиновников, включая могучего брата и советника Бутефлика Саида.

Саид был заключен на 15 лет по обвинению, включая заговор против государства.

Напомним

На 82-м году жизни умер бывший президент Португалии Жорже Сампайо.

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