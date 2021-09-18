Умер бывший президент Алжира Бутефлика
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, заявил президентство в пятницу, более чем через два года после того, как он ушел в отставку под давлением массовых протестов и армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Бутефлика, ветеран войны Алжира за независимость, руководил североафриканской страной в течение двух десятилетий до своей отставки в апреле 2019 после уличных демонстраций, отклонили его план претендовать на пятый срок.
Его редко видели на публике до отъезда после инсульта 2013 года.
После отставки Бутефлики, пытаясь прекратить протесты с требованием политических и экономических реформ, власть начала беспрецедентные расследования коррупции, что привело к заключению нескольких высших чиновников, включая могучего брата и советника Бутефлика Саида.
Саид был заключен на 15 лет по обвинению, включая заговор против государства.
Напомним
На 82-м году жизни умер бывший президент Португалии Жорже Сампайо.