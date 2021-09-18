Умер бывший президент Алжира Бутефлика

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, заявил президентство в пятницу, более чем через два года после того, как он ушел в отставку под давлением массовых протестов и армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.