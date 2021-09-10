На 82-му році життя помер колишній президент Португалії Жорже Сампайо

Деталі

Причина смерті не розголошується, хоча Сампайо був госпіталізований з 27 серпня з утрудненим диханням.

Довідка

Жорже Фернандо Бранку де Сампайо народився в Лісабоні в ліберальній сім’ї середнього класу. У дитинстві він жив зі своїми батьками в Сполучених Штатах, де його батько вивчав практику охорони здоров’я, а потім в Англії. Він вільно говорив англійською мовою.

Він вивчав право в Лісабонському університеті, і в 1960-х роках здобув популярність, захищаючи політичних в’язнів фашистського режиму Антоніо Салазара.

Сампайо спочатку став політично активним у підпільній лівій опозиції. Після революції 1974 року, яка принесла в Португалію демократію, він заснував Соціалістичний лівий рух, але незабаром відмовився від цього проекту і в 1978 році приєднався до Соціалістичної партії, ставши її Генеральним секретарем в 1989 році.

Він займав пост мера Лісабона в 1990-1995 роках, відмовившись від другого терміну, щоб балотуватися на пост президента на виборах в січні 1996 року, які він виграв у першому турі, набравши майже 54% голосів.

З ростом бюджетного дефіциту і переходом Португалії на грань рецесії соціалісти програли дострокові парламентські вибори в 2002 році правоцентристській коаліції соціал-демократів і Народної партії.

У 2004 році відмова Сампайо провести дострокові вибори після того, як Жозе Мануель Дурао Баррозу пішов з поста прем’єр-міністра і очолив Європейську комісію, викликало запеклі протести з боку лівих партій, включаючи соціалістів.

У спробі забезпечити політичну стабільність він призначив прем’єр-міністром іншого соціал-демократа, Педро Сантана Лопеса, але через чотири місяці прийшов до висновку, що новий кабінет не досягає бажаних результатів і не користується загальним довірою.

Він використовував свої президентські повноваження, які в Португалії часто називають “атомною бомбою”, щоб розпустити парламент і призначити нові вибори на лютий 2005 року, що повернуло соціалістів до влади при прем’єр-міністрі Хосе Сократа.

Він був єдиним президентом, який коли-небудь використав цю владу, в той час як уряд з парламентською більшістю управляв Португалією.

Нині він очолював Глобальну платформу для сирійських студентів, засновану ним у 2013 році з метою внести свій внесок у вирішення академічної проблеми, викликаної конфліктом в Сирії, в результаті чого тисячі молодих людей залишилися без доступу до освіти.

Як президент він керував передачею колишньої португальської території Макао Китаю в 1999 році.

Сампайо мав двох дітей від своєї другої дружини Марії Хосе Ріти. Уряд Португалії вже оголосив триденний національний траур.