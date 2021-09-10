На 82-м году жизни скончался бывший президент Португалии Жорже Сампайо

Детали

Причина смерти не разглашается, хотя Сампайо был госпитализирован с 27 августа с затрудненным дыханием.

Контекст

Жорже Фернандо Бранку де Сампайо родился в Лиссабоне в либеральной семье среднего класса. В детстве он жил со своими родителями в Соединенных Штатах, где его отец изучал практику здравоохранения, а затем в Англии. Он свободно говорил на английском языке.

Он изучал право в Лиссабонском университете, и в 1960-х годах получил известность, защищая политических узников фашистского режима Антонио Салазара.

Сампайо сначала стал политически активным в подпольной левой оппозиции. После революции в 1974 году, которая принесла в Португалию демократию, он основал Социалистическое левое движение, но вскоре отказался от этого проекта и в 1978 году присоединился к Социалистической партии, став ее Генеральным секретарем в 1989 году.

Он занимал пост мэра Лиссабона в 1990-1995 годах, отказавшись от второго срока, чтобы баллотироваться на пост президента на выборах в январе 1996 года, которые он выиграл в первом туре, набрав почти 54% голосов.

С ростом бюджетного дефицита и переходом Португалии на грань рецессии социалисты проиграли досрочные парламентские выборы в 2002 году правоцентристской коалиции социал-демократов и Народной партии.

В 2004 году отказ Сампайо провести досрочные выборы после того, как Баррозу ушел с поста премьер-министра и возглавил Европейскую комиссию, вызвало ожесточенные протесты со стороны левых партий, включая социалистов.

В попытке обеспечить политическую стабильность он назначил премьер-министром другого социал-демократа, Педро Сантана Лопеса, но через четыре месяца пришел к выводу, что новый кабинет не достигает желаемых результатов и не пользуется всеобщим доверием.

Он использовал свои президентские полномочия, которые в Португалии часто называют “атомной бомбой”, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы на февраль 2005 года, что вернуло социалистов к власти при премьер-министре Хосе Сократа.

Он был единственным президентом, который когда-либо использовал эту власть, в то время как правительство с парламентским большинством управляло Португалией.

В настоящее время он возглавлял Глобальную платформу для сирийских студентов, основанную им в 2013 году с целью внести свой вклад в решение академической проблемы, вызванной конфликтом в Сирии, в результате чего тысячи молодых людей остались без доступа к образованию.

Как президент он руководил передачей бывшей португальской территории Макао Китаю в 1999 году.

Сампайо имеет двух детей от своей второй жены Марии Хосе Риты. Правительство Португалии уже объявило трехдневный национальный траур.