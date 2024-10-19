Помер автор "стенфордського експерименту" Філіп Зімбардо
Київ • УНН
Філіп Зімбардо, всесвітньо відомий психолог, помер у віці 91 року. Його дослідження, зокрема "Стенфордський тюремний експеримент", вивчали вплив соціальних ситуацій на поведінку людей.
Філіп Зімбардо, психолог, дослідження якого вивчали, як соціальні ситуації формують поведінку людей, і відомий у тому числі за "Стенфордським тюремним експериментом", помер у віці 91 року, повідомляє видання Стенфордського університету Stanford Report, пише УНН.
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"Філіп Зімбардо, один із найвідоміших психологів у світі, помер 14 жовтня у себе вдома в Сан-Франциско. Йому був 91 рік", - ідеться у повідомленні.
Загалом, дослідження Зімбардо вивчали, як середовище впливає на поведінку. Він найбільш відомий своїм спірним дослідженням 1971 року, "Стенфордським тюремним експериментом", з У. Кертісом Бенксом, Крейгом Гейні та Девідом Джаффе.
Дослідження, спрямоване на вивчення психологічного досвіду ув’язнення, виявило шокуючий ступінь, до якого обставини можуть змінити індивідуальну поведінку. До цього дня його використовують як тематичне дослідження на уроках психології, щоб висвітлити як психологію зла, так і етику проведення психологічних досліджень з людьми.
Проте дослідження Зімбардо вийшли далеко за межі тюремного експерименту. У своїй кар’єрі, яка охопила понад п’ять десятиліть, Зімбардо досліджував такі теми, як переконання, зміна ставлення, когнітивний дисонанс, гіпноз, культи, відчуження, сором’язливість, перспектива часу, альтруїзм і співчуття.
"Філ Зімбардо - один із найплодючіших і найвпливовіших психологів свого покоління - справжній піонер у галузі соціальної психології, - сказав Клод Стіл, професор соціальних наук імені Люсі Стерн, почесний професор психології. - Практично всі дослідження Філа показують, як важливі явища реальної людської поведінки можна вивчати з наукового погляду. Для такої молодої науки, як соціальна психологія, це був особливо важливий внесок".
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