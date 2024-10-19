Умер автор "стэнфордского эксперимента" Филипп Зимбардо

ukenru
Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
  •  110103 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
  •  116812 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
  •  117688 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  118060 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  104724 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  92292 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100332 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  112989 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
17 октября 2024, 15:41  •  117356 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
17 октября 2024, 15:00  •  117161 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве работает ППО - КГВА

В Киеве работает ППО - КГВА

  •  37426 просмотра
Захватчики начинают масштабную "инвентаризацию" украинской недвижимости на оккупированной Луганщине - Сопротивление

Захватчики начинают масштабную "инвентаризацию" украинской недвижимости на оккупированной Луганщине - Сопротивление

  •  31118 просмотра
19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

  •  58447 просмотра
Во время ночной вражеской атаки рф на столицу пострадала женщина - Кличко

Во время ночной вражеской атаки рф на столицу пострадала женщина - Кличко

  •  50118 просмотра
Силы ПВО обезвредили все российские дроны, которые летели на Киев - КГВА

Силы ПВО обезвредили все российские дроны, которые летели на Киев - КГВА

  •  22146 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

  •  107481 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  113874 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  114672 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  143832 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  140913 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

  •  9474 просмотра
19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

  •  58447 просмотра
Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

  •  53843 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

18 октября 2024, 03:09  •  109411 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

17 октября 2024, 15:31  •  102547 просмотра
Актуальное
Умер автор "стэнфордского эксперимента" Филипп Зимбардо

Умер автор "стэнфордского эксперимента" Филипп Зимбардо

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 10:24  •  2854 просмотра

Read in English

Филипп Зимбардо, всемирно известный психолог, умер в возрасте 91 года. Его исследования, в частности «Стэнфордский тюремный эксперимент», изучали влияние социальных ситуаций на поведение людей.

Филипп Зимбардо, психолог, исследования которого изучали, как социальные ситуации формируют поведение людей, и известный в том числе по "Стэнфордскому тюремному эксперименту", умер в возрасте 91 года, сообщает издание Стэнфордского университета Stanford Report, пишет УНН.

Детали

"Филипп Зимбардо, один из самых известных психологов в мире, умер 14 октября у себя дома в Сан-Франциско. Ему был 91 год", - говорится в сообщении.

В общем, исследования Зимбардо изучали, как среда влияет на поведение. Он наиболее известен своим спорным исследованием 1971 года, "Стэнфордским тюремным экспериментом", с У. Кертисом Бэнксом, Крейгом Хейни и Дэвидом Джаффе.

Исследование, направленное на изучение психологического опыта заключения, выявило шокирующую степень, до которой обстоятельства могут изменить индивидуальное поведение. По сей день его используют как тематическое исследование на уроках психологии, чтобы осветить как психологию зла, так и этику проведения психологических исследований с людьми.

Однако исследования Зимбардо вышли далеко за пределы тюремного эксперимента. В своей карьере, охватившей более пяти десятилетий, Зимбардо исследовал такие темы, как убеждения, изменение отношения, когнитивный диссонанс, гипноз, культы, отчуждение, застенчивость, перспектива времени, альтруизм и сострадание.

"Фил Зимбардо - один из самых плодовитых и влиятельных психологов своего поколения - настоящий пионер в области социальной психологии, - сказал Клод Стил, профессор социальных наук имени Люси Стерн, почетный профессор психологии. - Практически все исследования Фила показывают, как важные явления реального человеческого поведения можно изучать с научной точки зрения. Для такой молодой науки, как социальная психология, это был особенно важный вклад".

Сегодня день ментального здоровья: сколько украинцев будут нуждаться в психологической помощи после войны10 октября 2024, 03:27 • 21825 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира