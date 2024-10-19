Умер автор "стэнфордского эксперимента" Филипп Зимбардо

Филипп Зимбардо, психолог, исследования которого изучали, как социальные ситуации формируют поведение людей, и известный в том числе по "Стэнфордскому тюремному эксперименту", умер в возрасте 91 года, сообщает издание Стэнфордского университета Stanford Report, пишет УНН.

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"Филипп Зимбардо, один из самых известных психологов в мире, умер 14 октября у себя дома в Сан-Франциско. Ему был 91 год", - говорится в сообщении.

В общем, исследования Зимбардо изучали, как среда влияет на поведение. Он наиболее известен своим спорным исследованием 1971 года, "Стэнфордским тюремным экспериментом", с У. Кертисом Бэнксом, Крейгом Хейни и Дэвидом Джаффе.

Исследование, направленное на изучение психологического опыта заключения, выявило шокирующую степень, до которой обстоятельства могут изменить индивидуальное поведение. По сей день его используют как тематическое исследование на уроках психологии, чтобы осветить как психологию зла, так и этику проведения психологических исследований с людьми.

Однако исследования Зимбардо вышли далеко за пределы тюремного эксперимента. В своей карьере, охватившей более пяти десятилетий, Зимбардо исследовал такие темы, как убеждения, изменение отношения, когнитивный диссонанс, гипноз, культы, отчуждение, застенчивость, перспектива времени, альтруизм и сострадание.

"Фил Зимбардо - один из самых плодовитых и влиятельных психологов своего поколения - настоящий пионер в области социальной психологии, - сказал Клод Стил, профессор социальных наук имени Люси Стерн, почетный профессор психологии. - Практически все исследования Фила показывают, как важные явления реального человеческого поведения можно изучать с научной точки зрения. Для такой молодой науки, как социальная психология, это был особенно важный вклад".

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