Полтавський байдарочник здобув нагороду на ЧЄ серед молоді та юніорів

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Представник збірної України Олег Кухарик став бронзовим призером чемпіонату Європи серед молоді та юніорів, інформує УНН з посиланням на Федерацію каное України.

Кухарик фінішував третім на дистанції 1000 м у змаганнях спортсменів молодіжної вікової категорії. Уродженець Полтавщини лідирував більше трьох третин заїзду, але на вирішальному відрізку поступився двом конкурентам.

Трійка призерів фінішувала в діапазоні 0,167 секунди. “Бронзовий час” Кухарика — 3:33,893. Відмінний шанс потрапити у “призи” був у юніорської каное-двійки у складі Льва Кірпіка (Запоріжжя) та Владислава Братащука (Дубно), які лідирували після половини дистанції, але на фінішний відрізок їх не вистачило — відставання від п’єдесталу — 0,1 секунди (3:48,335 проти 3:48,218 у російського екіпажу Немов/ Романов).

Нагадаємо, що Кухарик приніс Україні медаль на цьогорічному чемпіонаті Європи.

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