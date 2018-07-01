Полтавский байдарочник получил награду на ЧЕ среди молодежи и юниоров

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Представитель сборной Украины Олег Кухарик стал бронзовым призером чемпионата Европы среди молодежи и юниоров, информирует УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.

Кухарик финишировал третьим на дистанции 1000 м в соревнованиях спортсменов молодежной возрастной категории. Уроженец Полтавщины лидировал более трех третей заезда, но на решающем отрезке уступил двум конкурентам.

Тройка призеров финишировала в диапазоне 0,167 секунды. “Бронзовый время” Кухарик — 3:33,893. Отличный шанс попасть в “призы” был в юниорской каноэ-двойки в составе Льва Кирпика (Запорожье) и Владислава Братащука (Дубно), которые лидировали после половины дистанции, но на финишный отрезок их не хватило — отставание от пьедестала — 0,1 секунды (3:48,335 против 3:48,218 у российского экипажа Словно/Романов).

Напомним, что Кухарик принес Украине медаль на чемпионате Европы.

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