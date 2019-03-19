Полтавець подарував дружині 23 лотерейні білети і не прогадав
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Полтавець вирішив подарувати дружині на 8 березня одразу 23 лотерейні білети “Лото-Забава” і не прогадав. Про це повідомляє оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
17 березня його дружина Марія Кайнак, завдяки такому подарунку чоловіка, виграла в конкурсі “Багаті та відомі” лотереї “Лото-Забава” і збагатилася одразу на 100 тис. грн.
Полтавка здобула перемогу у студії “Лото-Забава”, сидячи у синьому ряду, на 13 місці. Каже, що число 13 для неї щасливе. Українка народилася 13 числа, і з дитинства воно приносить їй удачу.
Нагадаємо, 17 березня стало також відомо про зрив 1 млн грн у “Лото-Забава”.
Щасливий виграшний білет № 0377460 було придбано у Дрогобичі Львівської області. Ім’я переможця поки не відомо.