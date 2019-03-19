Полтавчанин подарил жене 23 лотерейные билеты и не прогадал

17 марта его жена Мария Кайнак, благодаря такому подарку мужа, выиграла в конкурсе "Богатые и знаменитые" лотереи "Лото-Забава" и обогатилась сразу на 100 тыс. грн.

Полтавчанка победила в студии "Лото-Забава", сидя в синем ряду, на 13 месте. Говорит, что число 13 для нее счастливое. Украинка родилась 13 числа, и с детства оно приносит ей удачу.

Напомним, 17 марта стало также известно о срыве 1 млн грн в "Лото-Забава".

Счастливый выигрышный билет № 0377460 был приобретен в Дрогобыче Львовской области. Имя победителя пока не известно.