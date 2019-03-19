У Дрогобичі продано лотерейний білет з виграшем в 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У неділю, 17 березня 2019 року, в Україні з’явився черговий лотерейний мільйонер “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Щасливчик визначився під час розіграшу 1023-го тиражу. Свій виграшний лотерейний білет № 0377460 він купив у м. Дрогобич Львівської області у магазині “Спортліга” за адресою: вул. Пилипа Орлика, 9.
“Переможець відкрив новий десяток у загальному рахунку мільйонерів і мультимільйонерів, став 321-м щасливчиком на лічильнику "Лото-Забава" і дев'ятим у цьому році”, — зазначили в “М.С.Л.”.
Новоспеченого багатія запрошують завітати до Києва, стати почесним учасником “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі “Два дні з життя мільйонера” для двох осіб.
“8-9 грудня 2018 року цією пропозицію скористалася переможниця з Харківщини — Оксана Сорокіна, яка завітала до Києва на програму "Два дні з життя мільйонера" разом зі своєю свекрухою Надією Андріївною та провела незабутній уїк-енд”, — нагадали в “М.С.Л.”.