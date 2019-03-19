В Дрогобыче продан лотерейный билет с выигрышем в 1 млн грн

Счастливчик определился во время розыгрыша 1023-го тиража. Свой выигрышный лотерейный билет № 0377460 он купил в г. Дрогобыч Львовской области в магазине "Спортлига" по адресу: ул. Пилипа Орлика, 9.

"Победитель открыл новый десяток в общем счете миллионеров и мультимиллионеров, стал 321-м счастливчиком на счетчике "Лото-Забава" и девятым в этом году", - отметили в "М.С.Л.".

Новоиспеченного богача приглашают посетить Киев, стать почетным участником "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.

"8-9 декабря 2018 года этим предложением воспользовалась победительница из Харьковской области - Оксана Сорокина, которая приехала в Киев на программу "Два дня из жизни миллионера" вместе со своей свекровью Надеждой Андреевной и провела незабываемый уик-энд", - напомнили в "М.С.Л.".