Польські військові отримали поранення під час передачі зброї
Київ • УНН
У Польщі стався інцидент з неконтрольованими пострілами під час зміни посту. Один військовий отримав поранення ноги, інший - пальця руки. Обставини з'ясовує Військова поліція.
У Польщі двоє військових отримали поранення під час передачі зброї, їх доправили до лікарень. Пише УНН із посиланням на сторінку оперативного командування Збройних сил Польщі на платформі Х (Dowództwo Operacyjne).
Нещасний випадок стався поблизу міста Нова Лука, у Підляському воєводстві.
"Під час передачі зброї під час зміни посту були здійснені неконтрольовані постріли з табельної зброї, внаслідок чого військовослужбовець 1-го танкового батальйону в Журавці / 18-та механізована дивізія отримав поранення в ногу".
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На місці події військовослужбовцю надали першу медичну допомогу. Тоді його негайно транспортували до лікарні в Білостоку за допомогою санітарного вертольота. Стан бійця стабільний, загрози життю немає.
Внаслідок інциденту також постраждав другий військовослужбовець цього ж підрозділу, який отримав поранення пальця руки.
Обставини події з'ясовує Військова поліція.
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