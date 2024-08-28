Польські військові отримали поранення під час передачі зброї

У Польщі двоє військових отримали поранення під час передачі зброї, їх доправили до лікарень. Пише УНН із посиланням на сторінку оперативного командування Збройних сил Польщі на платформі Х (Dowództwo Operacyjne).

Нещасний випадок стався поблизу міста Нова Лука, у Підляському воєводстві.

"Під час передачі зброї під час зміни посту були здійснені неконтрольовані постріли з табельної зброї, внаслідок чого військовослужбовець 1-го танкового батальйону в Журавці / 18-та механізована дивізія отримав поранення в ногу".

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На місці події військовослужбовцю надали першу медичну допомогу. Тоді його негайно транспортували до лікарні в Білостоку за допомогою санітарного вертольота. Стан бійця стабільний, загрози життю немає.