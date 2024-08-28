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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польские военные получили ранения во время передачи оружия

Польские военные получили ранения во время передачи оружия

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 07:33  •  5621 просмотра

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В Польше произошел инцидент с неконтролируемыми выстрелами во время смены поста. Один военный получил ранение ноги, другой - пальца руки. Обстоятельства выясняет Военная полиция.

В Польше двое военных получили ранения во время передачи оружия, их доставили в больницы. Пишет УНН со ссылкой на страницу оперативного командования Вооруженных сил Польши на платформе Х (Dowództwo Operacyjne).

Несчастный случай произошел вблизи города Новая Лука, в Подляском воеводстве.

«Во время передачи оружия во время смены поста были осуществлены неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона в Журавке / 18-я механизированная дивизия получил ранение в ногу».

Польща відновила пошуки об'єкта, що прилетів під час атаки рф28 августа 2024, 07:00 • 59360 просмотров

На месте происшествия военнослужащему оказали первую медицинскую помощь. Тогда его немедленно транспортировали в больницу в Белостоке с помощью санитарного вертолета. Состояние бойца стабильное, угрозы жизни нет.

 - передає оперативное командование.

В результате инцидента также пострадал второй военнослужащий этого же подразделения, который получил ранение пальца руки.

Обстоятельства происшествия выясняет Военная полиция.

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Игорь Тележников

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