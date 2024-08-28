Польские военные получили ранения во время передачи оружия
Киев • УНН
В Польше произошел инцидент с неконтролируемыми выстрелами во время смены поста. Один военный получил ранение ноги, другой - пальца руки. Обстоятельства выясняет Военная полиция.
В Польше двое военных получили ранения во время передачи оружия, их доставили в больницы. Пишет УНН со ссылкой на страницу оперативного командования Вооруженных сил Польши на платформе Х (Dowództwo Operacyjne).
Несчастный случай произошел вблизи города Новая Лука, в Подляском воеводстве.
«Во время передачи оружия во время смены поста были осуществлены неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона в Журавке / 18-я механизированная дивизия получил ранение в ногу».
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На месте происшествия военнослужащему оказали первую медицинскую помощь. Тогда его немедленно транспортировали в больницу в Белостоке с помощью санитарного вертолета. Состояние бойца стабильное, угрозы жизни нет.
В результате инцидента также пострадал второй военнослужащий этого же подразделения, который получил ранение пальца руки.
Обстоятельства происшествия выясняет Военная полиция.
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