Польские военные получили ранения во время передачи оружия

В Польше двое военных получили ранения во время передачи оружия, их доставили в больницы. Пишет УНН со ссылкой на страницу оперативного командования Вооруженных сил Польши на платформе Х (Dowództwo Operacyjne).

Несчастный случай произошел вблизи города Новая Лука, в Подляском воеводстве.

«Во время передачи оружия во время смены поста были осуществлены неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона в Журавке / 18-я механизированная дивизия получил ранение в ногу».

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На месте происшествия военнослужащему оказали первую медицинскую помощь. Тогда его немедленно транспортировали в больницу в Белостоке с помощью санитарного вертолета. Состояние бойца стабильное, угрозы жизни нет. - передає оперативное командование.

В результате инцидента также пострадал второй военнослужащий этого же подразделения, который получил ранение пальца руки.

Обстоятельства происшествия выясняет Военная полиция.

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