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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша возобновила поиски объекта, прилетевшего во время атаки рф

Польша возобновила поиски объекта, прилетевшего во время атаки рф

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 07:00  •  24315 просмотра

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В Польше возобновили поиски объекта, прилетевшего во время российского обстрела. Вероятно, это был беспилотник «Шахед», который мог покинуть территорию страны.

Сегодня в Польше снова возобновили поиски объекта, который прилетел в Польшу во время массированного российского обстрела, сообщает Польское радио, пишет УНН.

Детали

Как заявил заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взьонтек, его обязательно найдут, если он еще в стране. Вместе с тем, как отметил чиновник, существует вероятность того, что объект вылетел из Польши, пролетев за пределами радиолокационной видимости.

«Все эти спекуляции - это следствие анализа траектории полета и скорости, с которой он двигался. Все это соответствует характеристикам «Шахеда». Но даже если это не является сверхсовременной конструкцией, все же несет смертоносное оружие, взрывчатые вещества», - указал он.

Замглавы Минобороны Польши подтвердил, что, скорее всего, это был беспилотник типа «Шахед», который использовали россияне.

Замминистра пояснил, что объект не сбили, поскольку он не представлял прямой угрозы, а воздушные силы его визуально не идентифицировали.

К поиску объекта привлечено более 100 бойцов бригад Территориальной обороны Люблина, а также военные беспилотники и вертолеты.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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