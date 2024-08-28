Польша возобновила поиски объекта, прилетевшего во время атаки рф

Сегодня в Польше снова возобновили поиски объекта, который прилетел в Польшу во время массированного российского обстрела, сообщает Польское радио, пишет УНН.

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Как заявил заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взьонтек, его обязательно найдут, если он еще в стране. Вместе с тем, как отметил чиновник, существует вероятность того, что объект вылетел из Польши, пролетев за пределами радиолокационной видимости.

«Все эти спекуляции - это следствие анализа траектории полета и скорости, с которой он двигался. Все это соответствует характеристикам «Шахеда». Но даже если это не является сверхсовременной конструкцией, все же несет смертоносное оружие, взрывчатые вещества», - указал он.

Замглавы Минобороны Польши подтвердил, что, скорее всего, это был беспилотник типа «Шахед», который использовали россияне.

Замминистра пояснил, что объект не сбили, поскольку он не представлял прямой угрозы, а воздушные силы его визуально не идентифицировали.

К поиску объекта привлечено более 100 бойцов бригад Территориальной обороны Люблина, а также военные беспилотники и вертолеты.