В Польше заявили о неизвестном объекте над территорией страны во время атаки рф на Украину

Во время массированной атаки россии на Украину один из объектов влетел на территорию Польши. Об этом заявил командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши генерал Мацей Клиш, передает УНН со ссылкой на Onet.

Во время массированной атаки на украинскую территорию в понедельник мы, вероятно, имели дело с проникновением объекта на польскую территорию. Объект был радиолокационно подтвержден как минимум тремя радиолокационными станциями. Я полностью контролировал объект и был готов его сбить - заявил Мацей Клиш.

Как сообщается, объект пролетел над территорией Польши вблизи города Червоноград. DORSZ отмечает, что это не ракета.

По информации генерала, объект исчез с радаров примерно через 25 км полета. Он не был подтвержден самолетами или вертолетами. Началась операция по поиску объекта. В район направляются войска и военные вертолеты. Всего в операции принимают участие 75 военнослужащих.

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