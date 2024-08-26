Польша подняла в воздух истребители из-за массированного удара рф по Украине
Киев • УНН
Польская авиация поднята в воздух из-за интенсивной деятельности российской авиации дальнего радиуса действия. Это связано с масштабным ударом РФ по Украине, включая атаки на объекты энергетики во Львовской области.
Польская авиация поднята в воздух в связи с интенсивной деятельностью авиации дальнего радиуса действия российской федерации. Пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
Детали
Польское Оперативное командование обнародовало срочное коммюнике о подъеме польских и натовских истребителей. Это связано с активностью военно-воздушных сил рф и масштабным российским ударом по Украине.
В польском ведомстве отмечают о чрезвычайно интенсивной деятельности российской авиации дальнего радиуса действия.
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Последний раз такая усиленная активность российской авиации, во время которой были нанесены удары по территории Западной Украины, была зафиксирована 8 июля этого года
Напомним,
В Киеве сообщают о перебоях со светом из-за атаки рф.
Армия рф атаковала объекты энергетики на Львовщине: во Львове и регионе перебои со светом.