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Польща підняла в повітря винищувачі через масований удар рф по Україні

Польща підняла в повітря винищувачі через масований удар рф по Україні

Київ • УНН

 • 20595 перегляди

Польська авіація піднята в повітря через інтенсивну діяльність російської авіації дальнього радіусу дії. Це пов'язано з масштабним ударом рф по Україні, включаючи атаки на об'єкти енергетики у Львівській області.

Польська авіація піднята в повітря у зв'язку з інтенсивною діяльністю авіації дальнього радіусу дії російської федерації. Пише УНН із посиланням на Rzeczpospolita.

Деталі

Польське Оперативне командування оприлюднило термінове комюніке про підйомом польських і натовських винищувачів. Це пов'язано з активністю військово-повітряних сил рф та масштабним російським ударом по Україні.

У польському відомстві зазначають про надзвичайну інтенсивну діяльність російської авіації дальнього радіусу дії.

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Востаннє така посилена активність російської авіації, під час якої були нанесені удари по території Західної України, була зафіксована 8 липня цього року

- йдеться у комюніке.

Нагадаємо

У Києві повідомляють про перебої із світлом через атаку рф.

Армія рф атакувала об'єкти енергетики на Львівщині: у Львові та регіоні перебої зі світлом.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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