Польща підняла в повітря винищувачі через масований удар рф по Україні
Київ • УНН
Польська авіація піднята в повітря через інтенсивну діяльність російської авіації дальнього радіусу дії. Це пов'язано з масштабним ударом рф по Україні, включаючи атаки на об'єкти енергетики у Львівській області.
Польська авіація піднята в повітря у зв'язку з інтенсивною діяльністю авіації дальнього радіусу дії російської федерації. Пише УНН із посиланням на Rzeczpospolita.
Деталі
Польське Оперативне командування оприлюднило термінове комюніке про підйомом польських і натовських винищувачів. Це пов'язано з активністю військово-повітряних сил рф та масштабним російським ударом по Україні.
У польському відомстві зазначають про надзвичайну інтенсивну діяльність російської авіації дальнього радіусу дії.
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Востаннє така посилена активність російської авіації, під час якої були нанесені удари по території Західної України, була зафіксована 8 липня цього року
Нагадаємо
У Києві повідомляють про перебої із світлом через атаку рф.
Армія рф атакувала об'єкти енергетики на Львівщині: у Львові та регіоні перебої зі світлом.