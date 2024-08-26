Армія рф атакувала об'єкти енергетики на Львівщині: у Львові та регіоні перебої зі світлом
Київ • УНН
Російські війська здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру Львівської області. Внаслідок цього у Львові та регіоні виникли часткові проблеми з електропостачанням. Детальніша інформація очікується.
Російські війська здійснили атаку на енергетичні об'єкти у Львівській області. Внаслідок цього у Львові та регіоні виникли часткові проблеми з електропостачанням, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом
Про вибухи повідомили у Львові та інших регіонах. На Львівщині працює ППО26.08.24, 09:27 • 38910 переглядiв