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Армія рф атакувала об'єкти енергетики на Львівщині: у Львові та регіоні перебої зі світлом

Армія рф атакувала об'єкти енергетики на Львівщині: у Львові та регіоні перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 23558 перегляди

Російські війська здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру Львівської області. Внаслідок цього у Львові та регіоні виникли часткові проблеми з електропостачанням. Детальніша інформація очікується.

Російські війська здійснили атаку на енергетичні об'єкти у Львівській області. Внаслідок цього у Львові та регіоні виникли часткові проблеми з електропостачанням, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом

- написав Козицький у Telegram.

Про вибухи повідомили у Львові та інших регіонах. На Львівщині працює ППО26.08.24, 09:27 • 38910 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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