Армія рф атакувала об'єкти енергетики на Львівщині: у Львові та регіоні перебої зі світлом

Російські війська здійснили атаку на енергетичні об'єкти у Львівській області. Внаслідок цього у Львові та регіоні виникли часткові проблеми з електропостачанням, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом