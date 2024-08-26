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Про вибухи повідомили у Львові та інших регіонах. На Львівщині працює ППО

Київ • УНН

 • 38910 перегляди

У Львові, Києві, Вінниці, Івано-Франківській та Тернопільській областях чутно вибухи. Голова Львівської ОВА закликав не фотографувати та перебувати у безпечному місці, вказав, що працює ППО.

У Львові, Києві, Вінниці, Івано-Франківській та Тернопільській областях повідомляють про вибухи. Голова Львівської ОВА Максим Козицький вказав, що в Львівській області працює ППО, пише УНН.

Деталі

"На Львівщині працює ППО. Нічого не фотографуйте, не знімайте на відео. Перебувайте у максимально безпечному місці", - вказав голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

"У Львові чутно звуки вибухів", - повідомило "Суспільне".

А згодом - про повторні вибухи у Львові".

І пізніше, що "у Києві та Львові знову чутно вибухи".

"На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів", - також вказало "Суспільне".

"На Тернопільщині чутно звуки вибухів", - додало "Суспільне".

"У Вінниці знову було чутно звук вибуху", - повідомило також "Суспільне".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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