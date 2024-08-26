Про вибухи повідомили у Львові та інших регіонах. На Львівщині працює ППО
Київ • УНН
У Львові, Києві, Вінниці, Івано-Франківській та Тернопільській областях чутно вибухи. Голова Львівської ОВА закликав не фотографувати та перебувати у безпечному місці, вказав, що працює ППО.
У Львові, Києві, Вінниці, Івано-Франківській та Тернопільській областях повідомляють про вибухи. Голова Львівської ОВА Максим Козицький вказав, що в Львівській області працює ППО, пише УНН.
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"На Львівщині працює ППО. Нічого не фотографуйте, не знімайте на відео. Перебувайте у максимально безпечному місці", - вказав голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.
"У Львові чутно звуки вибухів", - повідомило "Суспільне".
А згодом - про повторні вибухи у Львові".
І пізніше, що "у Києві та Львові знову чутно вибухи".
"На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів", - також вказало "Суспільне".
"На Тернопільщині чутно звуки вибухів", - додало "Суспільне".
"У Вінниці знову було чутно звук вибуху", - повідомило також "Суспільне".
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