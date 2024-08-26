О взрывах сообщили во Львове и других регионах. Во Львовской области работает ПВО
Киев • УНН
Во Львове, Киеве, Ивано-Франковской и Тернопольской областях слышны взрывы. Председатель Львовской ОВА призвал не фотографировать и находиться в безопасном месте, указал, что работает ПВО.
Во Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковской и Тернопольской областях сообщают о взрывах. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий указал, что во Львовской области работает ПВО, пишет УНН.
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"На Львовщине работает ПВО. Ничего не фотографируйте, не снимайте на видео. Находитесь в максимально безопасном месте", - указал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.
"Во Львове слышны звуки взрывов", - сообщило „Суспільне".
А впоследствии - о повторных взрывах во Львове.
И позже, что "в Киеве и Львове снова слышны взрывы".
"На Ивано-Франковщине слышны звуки взрывов", - также указало „Суспільне".
"На Тернопольщине слышны звуки взрывов", - добавило „Суспільне".
"В Виннице снова был слышен звук взрыва", - сообщило также „Суспільне".
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