О взрывах сообщили во Львове и других регионах. Во Львовской области работает ПВО

Во Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковской и Тернопольской областях сообщают о взрывах. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий указал, что во Львовской области работает ПВО, пишет УНН.

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"На Львовщине работает ПВО. Ничего не фотографируйте, не снимайте на видео. Находитесь в максимально безопасном месте", - указал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

"Во Львове слышны звуки взрывов", - сообщило „Суспільне".

А впоследствии - о повторных взрывах во Львове.

И позже, что "в Киеве и Львове снова слышны взрывы".

"На Ивано-Франковщине слышны звуки взрывов", - также указало „Суспільне".

"На Тернопольщине слышны звуки взрывов", - добавило „Суспільне".

"В Виннице снова был слышен звук взрыва", - сообщило также „Суспільне".

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