Жителей Броварской громады призвали запастись водой 7 минут назад • 763 просмотра

В Киеве возобновлена работа оборудования водоснабжения на правом берегу 32 минуты назад • 6616 просмотра

В Киеве разворачивают "пункты несокрушимости" на фоне экстренных отключений света час назад • 15489 просмотра

Станции «Выдубичи» и «Славутич» работают в режиме укрытия - КГГА час назад • 22629 просмотра