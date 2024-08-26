Киев • УНН
Российские войска совершили атаку на энергетическую инфраструктуру Львовской области. Вследствие этого во Львове и регионе возникли частичные проблемы с электроснабжением. Более подробная информация ожидается.
Российские войска совершили атаку на энергетические объекты во Львовской области. Вследствие этого во Львове и регионе возникли частичные проблемы с электроснабжением, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Враг атаковал энергетические объекты на Львовщине. Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Детали позже
Про вибухи повідомили у Львові та інших регіонах. На Львівщині працює ППО26 августа 2024, 06:27 • 33850 просмотров