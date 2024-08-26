У Польщі заявили про невідомий об'єкт над територією країни під час атаки рф на Україну
Київ • УНН
Під час масованої атаки рф на Україну об'єкт пролетів над територією Польщі. Генерал Мацей Кліш заявив, що об'єкт був зафіксований радарами, але зник через 25 км польоту, розпочато пошукову операцію.
Під час масованої атаки росії на Україну один із об'єктів влетів на територію Польщі. Про це заявив командувач оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Мацей Кліш, передає УНН із посиланням на Onet.
Під час масованої атаки на українську територію в понеділок ми, ймовірно, мали справу з проникненням об'єкта на польську територію. Об'єкт був радіолокаційно підтверджений як мінімум трьома радіолокаційними станціями. Я повністю контролював об'єкт і був готовий його збити
Як повідомляється, об'єкт пролетів над територією Польщі поблизу міста Червоноград. DORSZ зазначає, що це не ракета.
За інформацією генерала, об'єкт зник із радарів приблизно через 25 км польоту. Він не був підтверджений літаками або вертольотами. Почалася операція з пошуку об'єкта. У район прямують війська і військові вертольоти. Загалом в операції беруть участь 75 військовослужбовців.
Польща підняла в повітря винищувачі через масований удар рф по Україні26.08.24, 10:05 • 20595 переглядiв