Польща відновила пошуки об'єкта, що прилетів під час атаки рф
Київ • УНН
У Польщі відновили пошуки об'єкта, що прилетів під час російського обстрілу. Ймовірно, це був безпілотник "Шахед", який міг покинути територію країни.
Сьогодні у Польщі знову відновили пошуки об’єкта, який прилетів до Польщі під час масованого російського обстрілу, повідомляє Польське радіо, пише УНН.
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Як заявив заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Взьонтек, його обов’язково знайдуть, якщо він ще в країні. Разом із тим, як зазначив посадовець, існує ймовірність того, що об’єкт вилетів з Польщі, пролетівши за межами радіолокаційної видимості.
"Усі ці спекуляції - це наслідок аналізу траєкторії польоту та швидкості, з якою він рухався. Усе це відповідає характеристикам "Шахеда". Але навіть, якщо це не є надсучасною конструкцією, все ж несе смертоносну зброю, вибухові речовини", - вказав він.
Заступник голови Міноборони Польщі підтвердив, що, швидше за все, це був безпілотник типу "Шахед", який використовували росіяни.
Заступник міністра пояснив, що об’єкт не збили, оскільки він не становив прямої загрози, а повітряні сили його візуально не ідентифікували.
До пошуку об’єкта залучено понад 100 бійців бригад Територіальної оборони Любліна, а також військові безпілотники та гелікоптери.
У Польщі заявили про невідомий об'єкт над територією країни під час атаки рф на Україну 26.08.24, 14:31 • 15539 переглядiв