Вероятный акт саботажа рф против базы НАТО: на западе Германии усилены меры безопасности
Киев • УНН
На базе НАТО в Гайленкирхене повышен уровень безопасности из-за возможной угрозы российского саботажа. Разведка сообщила о подготовке к диверсии с помощью беспилотника.
На базе НАТО в Гайленкирхене почти на сутки было объявлено предупреждение о терроризме. Меры приняты на основании информации о возможной угрозе со стороны России.
Пишет УНН со ссылкой на Die Zeit.
Детали
На базе НАТО в Гайленкирхене (вблизи Ахена, запад Германии) был повышен уровень безопасности. Меры приняты на основании разведывательной информации о возможной угрозе от российского акта саботажа.
В частности речь шла о подготовительных действиях к «возможному диверсионному акту России против базы НАТО с помощью беспилотника».
На прошлой неделе почти 24 часа действовал второй по уровню безопасности уровень безопасности из-за возможной угрозы на базе НАТО в Северном Рейне-Вестфалии.
В немецкой службе безопасности не комментируют сообщения о возможных планах нападения России на локацию в Германии. Сейчас в воздушном пространстве над аэропортом беспилотников замечено не было, информирует DPA.
Напомним,
Руководитель чешской Службы безопасности, заявил о шаткой ситуации с безопасностью в мире. Главными угрозами для Европы он назвал Россию, Китай и Иран, а также терроризм, экстремизм и кибератаки.