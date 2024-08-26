Вероятный акт саботажа рф против базы НАТО: на западе Германии усилены меры безопасности

На базе НАТО в Гайленкирхене почти на сутки было объявлено предупреждение о терроризме. Меры приняты на основании информации о возможной угрозе со стороны России.

Пишет УНН со ссылкой на Die Zeit.

Детали

На базе НАТО в Гайленкирхене (вблизи Ахена, запад Германии) был повышен уровень безопасности. Меры приняты на основании разведывательной информации о возможной угрозе от российского акта саботажа.

В частности речь шла о подготовительных действиях к «возможному диверсионному акту России против базы НАТО с помощью беспилотника».

На прошлой неделе почти 24 часа действовал второй по уровню безопасности уровень безопасности из-за возможной угрозы на базе НАТО в Северном Рейне-Вестфалии.

В немецкой службе безопасности не комментируют сообщения о возможных планах нападения России на локацию в Германии. Сейчас в воздушном пространстве над аэропортом беспилотников замечено не было, информирует DPA.

Напомним,

Руководитель чешской Службы безопасности, заявил о шаткой ситуации с безопасностью в мире. Главными угрозами для Европы он назвал Россию, Китай и Иран, а также терроризм, экстремизм и кибератаки.