Ймовірний акт саботажу рф проти бази НАТО: на заході Німеччини посилено заходи безпеки
Київ • УНН
На базі НАТО в Гайленкірхені підвищено рівень безпеки через можливу загрозу російського саботажу. Розвідка повідомила про підготовку до диверсії за допомогою безпілотника.
На базі НАТО в Гайленкірхені майже на добу було оголошено попередження про тероризм. Заходи вжито на підставі інформації про можливу загрозу з боку росії.
Пише УНН із посиланням на Die Zeit.
Деталі
На базі НАТО в Гайленкірхені (поблизу Ахена, захід Німеччини) було підвищено рівень безпеки. Заходи вжито на підставі розвідувальної інформації про можливу загрозу від російського акту саботажу.
Зокрема йшлося про підготовчі дії до "можливого диверсійного акту росії проти бази НАТО за допомогою безпілотника".
Минулого тижня майже 24 години діяв другий за рівнем безпеки рівень безпеки через можливу загрозу на базі НАТО в Північному Рейні-Вестфалії.
У німецькій службі безпеки не коментують повідомлення про можливі плани нападу росії на локацію в Німеччині. Наразі в повітряному просторі над аеропортом безпілотників помічено не було, інформує DPA.
Нагадаємо
Керівник чеської Служби безпеки, заявив про хитку безпекову ситуацію у світі. Головними загрозами для Європи він назвав Росію, Китай та Іран, а також тероризм, екстремізм та кібератаки.