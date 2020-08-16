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Польські рефері отримали призначення на гру "Шахтаря" в півфіналі ЛЄ

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. УЄФА оприлюднив суддівські призначення на півфінальний футбольний поєдинок Ліги Європи “Інтер” — “Шахтар”, повідомляє УНН.

Польські арбітри отримали призначення на дану гру. Головний арбітр зустрічі — Шимон Марчиняк, асистенти — Павел Сокольницький та Томаш Лісткевич. За VAR відповідатиме Павел Гіль, четвертий суддя — Вільям Коллам (Шотландія).

Зазначимо, що 15 років тому клуби зустрічались у кваліфікації Ліги чемпіонів. 24 серпня 2005 року в Мілані “Інтер” і “Шахтар” грали без глядачів, адже італійський клуб відбував покарання за поведінку вболівальників у минулій єврокампанії. Матч так і завершився з рахунком 1:1.

Додамо також, гра пройде 17 серпня на “Дюссельдорф Арені”.

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