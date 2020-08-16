Польские рефери получили назначения на игру "Шахтера" в полуфинале ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. УЕФА обнародовал судейские назначения на полуфинальный футбольный поединок Лиги Европы “Интер” — “Шахтер”, сообщает УНН.
Польские арбитры получили назначения на эту игру. Главный арбитр встречи — Шимон Марчиняк, ассистенты — Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. За VAR будет отвечать Павел Гиль, четвертый судья — Уильям Коллам (Шотландия).
Отметим, что 15 лет назад клубы встречались в квалификации Лиги чемпионов. 24 августа 2005 года в Милане “Интер” и “Шахтер” играли без зрителей, ведь итальянский клуб отбывал наказание за поведение болельщиков в прошлой еврокампании. Матч так и завершился со счетом 1:1.
Добавим также, игра пройдет 17 августа на “Дюссельдорф Арене”.