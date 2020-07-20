Польська прокуратура: обвинувачення Новаку висунуть ще сьогодні

КИЇВ. 20 липня. УНН. Обвинувачення затриманому за підозрою у корупції ексголові Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку висунуть ще сьогодні - загалом шість обвинувачень щодо періоду, коли він був очільником Укравтодору. Про це повідомили в Окружній прокуратурі у Варшаві, передає УНН з посиланням на Польське радіо.