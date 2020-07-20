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Польська прокуратура: обвинувачення Новаку висунуть ще сьогодні

Польська прокуратура: обвинувачення Новаку висунуть ще сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Обвинувачення затриманому за підозрою у корупції ексголові Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку висунуть ще сьогодні - загалом шість обвинувачень щодо періоду, коли він був очільником Укравтодору. Про це повідомили в Окружній прокуратурі у Варшаві, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Центральне антикорупційне бюро Польщі обвинувачує Новака, який також був міністром транспорту країни у минулому, “у корупції, відмиванні брудних грошей та керуванні організованою злочинною групою”. У справі затримані теж дві інші особи.

Як сказала речниця Окружної прокуратури у Варшаві Мірослава Хир, “Славоміру Н. висунуть обвинувачення ще сьогодні”.

“Це результат розслідування, що Окружна прокуратура у Варшаві проводить спільно з прокуратурою в Україні. Це також результат співпраці між Центральним слідчим бюро та антикорупційною службою України — НАБУ”, — сказала речниця прокуратури.

Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин сказав, що предметом розслідування у справі Славоміра Новака є “українська тема його кар’єри”.

“Це була серйозна державна посада”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затримання ексголови Укравтодору: у НАБУ повідомили про деталі справи

Водночас Жарин зазначив, що це “свіжа справа”, а “слідство є міжнародним”. Речник не виключив чергових затримань.

За інформацією Окружної прокуратури у Варшаві, "ексміністру мають висунути шість обвинувачень щодо періоду, коли він був очільником Укравтодору".

Речник міністра-координатора спецслужб теж повідомив про ще двох затриманих у цій справі. За словами Жарина — це екскомандувач військового підрозділу спецпризначення GROM та підприємець з Ґданська. Усіх трьох обвинувачують у корупції, а також у діях у межах організованої злочинної групи.

Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Також міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про обшуки в офісах Укравтодору.

Славомір Новак у 2011-2013 роках був міністром транспорту в уряді коаліції Громадянська платформа-Польська селянська партія, а потім — від 2016 до 2019 року — очільником Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору).

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