Польская прокуратура: обвинение Новаку выдвинут еще сегодня

КИЕВ. 20 июля. УНН. Обвинение задержанному по подозрению в коррупции экс-главе Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новаку выдвинут еще сегодня - всего шесть обвинений относительно периода, когда он был главой Укравтодора. Об этом сообщили в Окружной прокуратуре в Варшаве, передает УНН со ссылкой на Польское радио.