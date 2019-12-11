Польська компанія офіційно вимагає від Росії компенсації за брудну нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Польська нафтова компанія PKN Orlen офіційно звернулася російського експортера нафти компанії "Транснефть" з вимогою компенсувати збитки за транспортування по нафтопроводу "Дружба" забрудненої нафти. Про це написав голова правління PKN Orlen Даніель Обайтек на свої сторінці у Twitter, повідомляє УНН.
"Як було оголошено, ми звернулися до російським постачальникам за компенсацією через забруднену нафту. Вони включають витрати, пов'язані з переробкою цієї сировини, захистом установок і додатковими закупівлями сирої нафти. Ми сповнені рішучості відшкодувати всі понесені нами витрати", - написав Обайтек.
Нагадаємо, найбільша польська нафтопереробна компанія Orlen після ситуації з нафтопроводом “Дружба” сподівається отримати від російських постачальників нафти два види компенсацій: за невиконання положень угоди і завдані збитки.