Польская компания официально требует от России компенсации за грязную нефть

"Как было объявлено, мы обратились к российским поставщикам за компенсацией через загрязненную нефть. Они включают расходы, связанные с переработкой этого сырья, защитой установок и дополнительными закупками сырой нефти. Мы полны решимости возместить все понесенные нами расходы", - написал Обайтек.

Напомним, крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen после ситуации с нефтепроводом "Дружба" надеется получить от российских поставщиков нефти два вида компенсаций: за невыполнение положений соглашения и нанесенный ущерб.