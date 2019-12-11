Польская компания официально требует от России компенсации за грязную нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Польская нефтяная компания PKN Orlen официально обратилась к российскому экспортеру нефти компании "Транснефть" с требованием компенсировать убытки за транспортировку по нефтепроводу "Дружба" загрязненной нефти. Об этом написал председатель правления PKN Orlen Даниэль Обайтек на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
"Как было объявлено, мы обратились к российским поставщикам за компенсацией через загрязненную нефть. Они включают расходы, связанные с переработкой этого сырья, защитой установок и дополнительными закупками сырой нефти. Мы полны решимости возместить все понесенные нами расходы", - написал Обайтек.
Напомним, крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen после ситуации с нефтепроводом "Дружба" надеется получить от российских поставщиков нефти два вида компенсаций: за невыполнение положений соглашения и нанесенный ущерб.