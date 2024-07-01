Польща відновила пропуск українських вантажівок на пунктах пропуску
Київ • УНН
Польща відновила пропуск українських вантажівок через пункти пропуску на Львівській митниці після вирішення питання перетину кордону вантажівками без дозволів на міжнародні перевезення.
Польща відновила пропуск українських вантажівок через пункти пропуску у зоні діяльності Львівської митниці. Про це пише УНН з посиланням на Державну митну службу.
Деталі
У зв’язку з врегулюванням польською стороною питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією, відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці
Нагадаємо
З 00:00 1 липня 2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ).
Призупинення у Польщі пропуску українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення: в Мінвідновлення України відреагували 01.07.24, 11:22 • 17495 переглядiв