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Призупинення у Польщі пропуску українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення: в Мінвідновлення України відреагували

Київ • УНН

 • 17495 перегляди

Польща призупинила пропуск українських вантажівок на кордоні без дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Втім угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності 20 червня, скасувавши необхідність для українських перевізників мати дозволи на двосторонні перевезення.

Призупинення у Польщі пропуску українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення: в Мінвідновлення України відреагували

Українським перевізникам не потрібні жодні дозволи на двосторонні перевезення, тому що 20 червня набула чинності  угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною і ЄС. Так прокоментував призупинення Польщею пропуску українських вантажівок на кордоні без дозволів на міжнародні вантажні перевезення заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає УНН

Щодо ситуації з перетином кордону вантажівками через пункти пропуску з Польщею. Точніше з вимогою митних органів Республіки Польща щодо наявності дозволів на перевезення в українських водіїв. Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно

- написав Деркач у Facebook. 

Він нагадав, що угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил.

За його словами, про це відомо польській стороні, у першу чергу міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення угоди між Україною та Євросоюзом.

Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони. Ми звернулись до міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою

- розповів Деркач.

Він також розповів, українська сторона повідомила Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. За його словами, ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми.

Що відомо

З 00:00 1 липня 2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ). 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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