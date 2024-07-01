У Польщі призупинили пропуск на кордоні українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення
Київ • УНН
Польща призупинила в'їзд і виїзд українських вантажівок без дозволів на міжнародні вантажні перевезення в пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 1 липня 2024 року, в той час як інші прикордонні переходи продовжують працювати.
Пропуск вантажівок без дозволів на міжнародні вантажні перевезення призупинила з 1 липня у пунктах пропуску з Польщею на в'їзд та виїзд польська сторона, повідомили в Держмитслужбі у понеділок, пише УНН.
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"З 00:00 1 липня 2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)", - повідомили у митній службі у соцмережах.
Пункти пропуску на інших ділянках кордону, як вказано, працюють у звичайному режимі.
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