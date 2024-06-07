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У Польщі фермери припинили блокування "Рава-Руської": на виїзд з України станом на ранок оформлено 40 вантажівок

У Польщі фермери припинили блокування "Рава-Руської": на виїзд з України станом на ранок оформлено 40 вантажівок

Київ • УНН

 • 15996 перегляди

Станом на 8:00 ранку 7 червня, після того як польські фермери зняли блокаду, було зареєстровано 40 вантажівок для виїзду з України через контрольно-пропускний пункт "Рава-Руська".

Після зняття блокади польськими фермерами станом на 8:00 ранку п’ятниці, 7 червня, на виїзд з України через контрольно-пропускний пункт "Рава-Руська" оформлено 40 вантажівок. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає УНН.

Рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" розблоковано!. За інформацією від польської Сторони, блокування руху до ППр "Гребенне" завершилося о 01:20. Станом на 8.00 на виїзд з України оформлено 40 вантажних транспортних засобів

- йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Доповнення

Польські фермери оголосили, що з 4 червня відновлюють блокування руху вантажівок на кордоні з Україною.

У ніч на 7 червня Державна митна служба України повідомила, що польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава – Руська"

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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