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Польські фермери припиняють блокування КПП "Рава-Руська"

Польські фермери припиняють блокування КПП "Рава-Руська"

Київ • УНН

 • 24143 перегляди

Польські фермери перестали блокувати контрольно-пропускний пункт Рава-Руська, пропускаючи вантажівки через прикордонний перехід між Польщею та Україною.

Польські протестувальники знімають блокаду на контрольно-пропускному пункті (КПП) "Рава-Руська" для вантажівок, повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.

Деталі

Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава - Руська

йдеться у повідомленні Держмитниці в телеграм-каналі.

Блокаду руху вантажівок на ПП "Рава-Руська" польські протестувальники продовжили до 7 червня - прикордонники06.06.24, 14:30 • 16238 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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