Польські фермери припиняють блокування КПП "Рава-Руська"
Київ • УНН
Польські фермери перестали блокувати контрольно-пропускний пункт Рава-Руська, пропускаючи вантажівки через прикордонний перехід між Польщею та Україною.
Польські протестувальники знімають блокаду на контрольно-пропускному пункті (КПП) "Рава-Руська" для вантажівок, повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.
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Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава - Руська
Блокаду руху вантажівок на ПП "Рава-Руська" польські протестувальники продовжили до 7 червня - прикордонники06.06.24, 14:30 • 16238 переглядiв