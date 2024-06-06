Блокаду руху вантажівок на ПП "Рава-Руська" польські протестувальники продовжили до 7 червня - прикордонники
Київ • УНН
Протестувальники блокують рух вантажівок на ПП "Рава-Руська - Хребенне" на українсько-польському кордоні до опівночі 7 червня, не дозволяючи вантажівкам покинути Україну.
Польські протестувальники продовжили блокаду руху вантажівок на ПП "Рава-Руська - Хребенне" на кордоні з Польщею до опівночі 7 червня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише УНН.
Щодо блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне". За інформацією отриманою від польської сторони, блокування руху до ППр "Хребенне" продовжиться до 00:00 7 червня за київським часом
У межах оголошеного блокування, як нагадали прикордонники, протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.
Польські протестувальники блокують рух вантажівок на ПП "Рава-Руська", не пропускаючи їх на в'їзд у Польщу - Демченко 06.06.24, 09:38 • 22083 перегляди