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Блокаду руху вантажівок на ПП "Рава-Руська" польські протестувальники продовжили до 7 червня - прикордонники

Київ • УНН

 • 16238 перегляди

Протестувальники блокують рух вантажівок на ПП "Рава-Руська - Хребенне" на українсько-польському кордоні до опівночі 7 червня, не дозволяючи вантажівкам покинути Україну.

Польські протестувальники продовжили блокаду руху вантажівок на ПП "Рава-Руська - Хребенне" на кордоні з Польщею до опівночі 7 червня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише УНН.

Щодо блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне". За інформацією отриманою від польської сторони, блокування руху до ППр "Хребенне" продовжиться до 00:00 7 червня за київським часом

- повідомили в управлінні ДПСУ у Facebook.

У межах оголошеного блокування, як нагадали прикордонники, протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.

Польські протестувальники блокують рух вантажівок на ПП "Рава-Руська", не пропускаючи їх на в'їзд у Польщу - Демченко 06.06.24, 09:38 • 22083 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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