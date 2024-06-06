Блокаду движения грузовиков на ПП "Рава-Русская" польские протестующие продлили до 7 июня - пограничники

В Швейцарии во время военных учений пилоты отработали взлет и посадку на автостраду

Военно-воздушные силы Швейцарии провели учения, во время которых пилоты отработали маневры взлета и посадки истребителей на шоссе, возобновив подобные маневры в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе и необходимостью повышения боеготовности.