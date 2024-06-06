Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко
Киев • УНН
Польские протестующие продолжают блокировать ПП "Рава-Русская", не пропустив за минувшие сутки ни одного грузовика из Украины в Польшу, в то время как въезд в Украину был разрешен только 60 грузовикам.
Польские протестующие продолжают блокировать пункт пропуска "Рава-Русская" на границе для грузовых транспортных средств, которые едут из Украины. За прошедшие сутки они не пропустили в Польшу ни одного грузовика, а в сторону Украины дали проехать лишь 60 грузовикам. Об этом в четверг в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
Блокировка движения продолжается на одном направлении - это направление с украинской стороны пункт пропуска "Рава-Русская", с польской стороны - это направление пункта пропуска "Хребенне". Протестующие находятся на определенном расстоянии от границы, на автодороге, по которой можно доехать до границы, по которой можно проследовать от границы. Собственно, препятствуют движению для грузовых транспортных средств. На въезд в Польшу они вообще не пропускают грузовики. За минувшие сутки это нулевой показатель. Ни один грузовик со стороны Украины в Польшу не заехал. В сторону Украины определенное движение происходит, за минувшие сутки это около 60 грузовиков заехало на территорию Украины
Он отметил, что препятствия для проезда гуманитарных грузов не наблюдается.
"Надеемся, что эти действия прекратятся сегодня, как это анонсировалось. Какую информацию мы имели от польских коллег, что именно в 14 часов сегодня эти действия могут прекратиться", - добавил Демченко.
Напомним
4 июня польские протестующие возобновили блокаду на границе с Польшей, из-за протеста фермеров было перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская".
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