Блокаду на кордоні з Польщею відновили: через протест фермерів перекрито рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська"
Київ • УНН
Протестувальники на ПП Рава-Руська-Хребенне блокують виїзд вантажівок з України, обмежуючи в'їзд вантажівок та інших транспортних засобів.
Протестувальники блокують виїзд вантажівок з України, обмежуючи в'їзд вантажівок та інших транспортних засобів в Україну на ПП "Рава-Руська - Хребенне", на польсько-українському кордоні, попередили у вівторок у Держприкордонслужбі, пише УНН.
Заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне". Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину
Пропуск решти категорій транспортних засобів, як зазначається, в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Представники місцевих фермерських господарств, як повідомляється, виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.
Доповнення
За даними ДПСУ, блокування руху на автошляху до ППр "Хребенне" очікується з 10:00 4 червня до 14:00 6 червня.