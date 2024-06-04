Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"
Киев • УНН
Протестующие на ЧП Рава-Русская-Хребенне блокируют выезд грузовиков из Украины, ограничивая въезд грузовиков и других транспортных средств.
Протестующие блокируют выезд грузовиков из Украины, ограничивая въезд грузовиков и других транспортных средств в Украину, на ПП "Рава-Русская - Хребенное" на польско-украинской границе, предупредили во вторник в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Заблокировано движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное". Протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины. На въезд в Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по 4 грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час
Пропуск остальных категорий транспортных средств, как отмечается, в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.
Представители местных фермерских хозяйств, как сообщается, выступают с требованием по уменьшению ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины.
Дополнение
По данным ГПСУ, блокировка движения на автодороге к ППр "Хребенное" ожидается с 10:00 4 июня до 14:00 6 июня.
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"
В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии
Обстрел РФ Купянска: боеприпасы попал в частный дом
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокатЭксклюзив
россияне с ночи шесть раз ударили по Сумской области: 26 взрывов
Рост безработицы в Германии больше, чем ожидалось
Дефицит электричества сегодня несколько больше, чем днем ранее - Укрэнерго
Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя
Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардепЭксклюзив
Популярные
Публикации
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"
Протестующие на ЧП Рава-Русская-Хребенне блокируют выезд грузовиков из Украины, ограничивая въезд грузовиков и других транспортных средств.
В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии
По словам главы Вооруженных сил Норвегии генерала Эрика Кристофферсена, российские сухопутные войска, базирующиеся на кольском полуострове, были уничтожены после тяжелых потерь в войне против Украины.
Обстрел РФ Купянска: боеприпасы попал в частный дом
59-летний мужчина был ранен в результате вражеского обстрела его частного дома в Купянске Харьковской области, в результате чего возник пожар.
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия, считает адвокат.
россияне с ночи шесть раз ударили по Сумской области: 26 взрывов
россияне совершили 6 ударов по Сумской области, при этом было зафиксировано 26 взрывов, включая удары беспилотников и артиллерийские обстрелы нескольких населенных пунктов.
Рост безработицы в Германии больше, чем ожидалось
Уровень безработицы в Германии неожиданно вырос в мае, когда безработными стали еще 25 000 человек, что почти в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось, несмотря на ожидаемое восстановление экономики.
Дефицит электричества сегодня несколько больше, чем днем ранее - Укрэнерго
Дефицит в энергосистеме Украины несколько больше, чем днем ранее, из-за увеличения потребления кондиционеров, сокращения выработки солнечной энергии и импорта электроэнергии из Европы.
Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя
Сотрудника правоохранительных органов в Ровенской области будут судить за передачу врагу данных об украинских военных частях и стратегических объектах.
Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт
Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня, который в настоящее время выступает за российский клуб "Крылья Советов Самара", получил российское гражданство.
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность, считает нардеп.