Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"

Протестующие блокируют выезд грузовиков из Украины, ограничивая въезд грузовиков и других транспортных средств в Украину, на ПП "Рава-Русская - Хребенное" на польско-украинской границе, предупредили во вторник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Заблокировано движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное". Протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины. На въезд в Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по 4 грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Пропуск остальных категорий транспортных средств, как отмечается, в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Представители местных фермерских хозяйств, как сообщается, выступают с требованием по уменьшению ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины.

Дополнение

По данным ГПСУ, блокировка движения на автодороге к ППр "Хребенное" ожидается с 10:00 4 июня до 14:00 6 июня.