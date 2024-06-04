ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"

Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 09:09  •  4359 просмотра

Read in English

Протестующие на ЧП Рава-Русская-Хребенне блокируют выезд грузовиков из Украины, ограничивая въезд грузовиков и других транспортных средств.

Протестующие блокируют выезд грузовиков из Украины, ограничивая въезд грузовиков и других транспортных средств в Украину, на ПП "Рава-Русская - Хребенное" на польско-украинской границе, предупредили во вторник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Заблокировано движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное". Протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины. На въезд в Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по 4 грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час

- сообщили в ГПСУ в Telegram.

Пропуск остальных категорий транспортных средств, как отмечается, в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Представители местных фермерских хозяйств, как сообщается, выступают с требованием по уменьшению ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины.

Дополнение

По данным ГПСУ, блокировка движения на автодороге к ППр "Хребенное" ожидается с 10:00 4 июня до 14:00 6 июня.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаАгроновости
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  25894 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  26696 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  36534 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  71746 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  56503 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  55908 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  115179 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  117555 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  160915 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
3 июня 2024, 09:45  •  108364 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Новости по теме
Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"

Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"

  •  4359 просмотра
В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии

В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии

  •  5225 просмотра
Обстрел РФ Купянска: боеприпасы попал в частный дом

Обстрел РФ Купянска: боеприпасы попал в частный дом

  •  5896 просмотра
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Эксклюзив

  •  24643 просмотра
россияне с ночи шесть раз ударили по Сумской области: 26 взрывов

россияне с ночи шесть раз ударили по Сумской области: 26 взрывов

  •  7369 просмотра
Рост безработицы в Германии больше, чем ожидалось

Рост безработицы в Германии больше, чем ожидалось

  •  6393 просмотра
Дефицит электричества сегодня несколько больше, чем днем ранее - Укрэнерго

Дефицит электричества сегодня несколько больше, чем днем ранее - Укрэнерго

  •  8165 просмотра
Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя

Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя

  •  7285 просмотра
Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт

Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт

  •  6017 просмотра
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
Эксклюзив

  •  25841 просмотра

Популярные

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  103848 просмотра
4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

  •  44613 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

  •  100092 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

  •  102414 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

  •  101089 просмотра

Публикации

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  71637 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  103848 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  160905 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  148246 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Эксклюзив

3 июня 2024, 09:03  •  143010 просмотра

Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"

Протестующие на ЧП Рава-Русская-Хребенне блокируют выезд грузовиков из Украины, ограничивая въезд грузовиков и других транспортных средств.

Общество •   •  4359 просмотра
Блокаду на границе с Польшей возобновили: из-за протеста фермеров перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"

В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии

По словам главы Вооруженных сил Норвегии генерала Эрика Кристофферсена, российские сухопутные войска, базирующиеся на кольском полуострове, были уничтожены после тяжелых потерь в войне против Украины.

Война •   •  5225 просмотра
В войне против Украины уничтожены российские силы, которые базировались на кольском полуострове - главнокомандующий Норвегии

Обстрел РФ Купянска: боеприпасы попал в частный дом

59-летний мужчина был ранен в результате вражеского обстрела его частного дома в Купянске Харьковской области, в результате чего возник пожар.

Война •   •  5896 просмотра
Обстрел РФ Купянска: боеприпасы попал в частный дом

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия, считает адвокат.

политика •   •  24643 просмотра
Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

россияне с ночи шесть раз ударили по Сумской области: 26 взрывов

россияне совершили 6 ударов по Сумской области, при этом было зафиксировано 26 взрывов, включая удары беспилотников и артиллерийские обстрелы нескольких населенных пунктов.

Война •   •  7369 просмотра
россияне с ночи шесть раз ударили по Сумской области: 26 взрывов

Рост безработицы в Германии больше, чем ожидалось

Уровень безработицы в Германии неожиданно вырос в мае, когда безработными стали еще 25 000 человек, что почти в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось, несмотря на ожидаемое восстановление экономики.

Новости Мира •   •  6393 просмотра
Рост безработицы в Германии больше, чем ожидалось

Дефицит электричества сегодня несколько больше, чем днем ранее - Укрэнерго

Дефицит в энергосистеме Украины несколько больше, чем днем ранее, из-за увеличения потребления кондиционеров, сокращения выработки солнечной энергии и импорта электроэнергии из Европы.

Война •   •  8165 просмотра
Дефицит электричества сегодня несколько больше, чем днем ранее - Укрэнерго

Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя

Сотрудника правоохранительных органов в Ровенской области будут судить за передачу врагу данных об украинских военных частях и стратегических объектах.

Война •   •  7285 просмотра
Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя

Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня, который в настоящее время выступает за российский клуб "Крылья Советов Самара", получил российское гражданство.

спорт •   •  6017 просмотра
Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность, считает нардеп.

Экономика •   •  25841 просмотра
Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп